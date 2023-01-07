До початку наступного навчального року в Україні мають відремонтувати десятки шкіл і дитсадків, зруйнованих внаслідок війни. Гроші на це урядовці планують отримати від закордонних партнерів. 100 мільйонів євро обіцяє надати Євросоюз. І це не єдине джерело фінансування. Деякі міжнародні організації вже вкладають гроші у відбудову закладів освіти в Україні. Перші результати - в сюжеті Романа Барашева.

Зруйнований дитсадок у Чернігові. Дитячі іграшки - під руїнами в Харкові. У селищі Макарів на Київщині, садочок розбомблений вщент. У місті Ірпінь два дитсадки треба зносити та будувати нові.

Андрій, вихованець дитсадка "Знайко":

Я хочу стати продавцом…. Я буду работать в магазине. - А де тобі краще - дома чи в садочку? - В садочку.

З майбутнім продавцем ми спілкуємося в дитсадку, у дах якого торік у березні влучив ворожий снаряд. Сьогодні про це вже нічого не нагадує! Будівлю відремонтовано. І кілька днів тому садочок відкрив свої двері.

Оксана, жителька Ірпеня:

Наш садочок 6-й тут поряд зруйнований. Зовсім. Ми перейшли сюди Сьогодні другий день в групі.

Тетяна Вечоринська, жителька Ірпеня:

І я, і чоловік - ми працюємо, звичайно, що дома було дуже важко, тому що дитина не отримувала від нас уваги, яку мала отримувати, до того ж я не могла 100-відсотково робити власну роботу і чоловік, тобто ситуація була психологічно дуже важка.

Мати маленького Андрія розповідає - вони повернулися до Ірпеня з евакуації у вересні, довелося відновлювати свій пошкоджений війною дім. Син тепер ставить досить дорослі запитання.

Тетяна Вечоринська, жителька Ірпеня:

Що таке війна, що таке полон, що таке забрати в полон, що там люди роблять... Психологічно йому було важко без спілкування з однолітками, ми дуже щасливі, що садочок зрештою відкрився.

Котик, це хто чи що? - Хто. - Тому що він що, він живий. - А хлопчик, це хто чи що? - Хто, тому що він живий.

Загарбник безжально вбиває та калічить дітей в Україні, краде в них дитинство, але ні діти, ні їхні батьки не здаються.

Підемо у двір гуляти, траля-ля-ля-ля-ля туп-туп-туп-мороз, наші ніжки не морозь.

Директорка дитсадка влаштовує нам екскурсію відновленим приміщенням.

Олена Кушнарьова, директорка дитсадка:

Це наша спортивна зала, інструктор проводить заняття з дітками. - Харчоблок, який відновить свою роботу з понеділка ... І буде організовано харчування трьохразове для наших вихованців.

Підходимо до музичного кабінету. Вихователь музики починає грати. Діти заходять.

Обережно не поспішайте, дивіться під ніжки. - Музичний керівник, Наталія Олександрівна Войтенко, яка, на жаль, під час даної війни втратила годувальника, чоловіка, який в липні місяці, під Ізюмом загинув.

Спускаємося в укриття. Його допоміг облаштувати фонд ЮНІСЕФ. Розраховане на 120 дітей, тоді як зараз батьки записали до садочка 40 малят.

Олена Кушнарьова, директорка дитсадка:

Облаштували спальню, якщо хтось із діток забажає при повітряній тривозі лягти і поспатки.

Йдемо коридором, питаю: кажуть, складно дітей такого віку оперативно спустити...

Олена Кушнарьова, директорка дитсадка:

Ви знаєте, вчора ми спускалися вперше під час повітряної тривоги, чесно сказати, що якісь складнощі були, але, наприклад, істерика в діток... ми теж очікували цього, але не було такого.

Олена Кушнарьова, директорка дитсадка "Знайка":

Встановлені витяжки, які будуть працювати, як на подачу свіжого повітря, і нагрівання його, тобто, як кондиціонер. ... В приміщенні буде достатньо тепло.

Ось тут заготовлені медичні препарати…

Ще одне приміщення - для менших вихованців для діток від 2 до 4 років, тут також є витяжка ... І також заготовлені пледи.

А щоб тут було тепло та світло, на вулиці встановили генератор.

Микола Олександров, технічний робітник дитячого садка:

12 кіловатів, якраз нам вистачає його на світло по всім приміщенням, насос, який подає тепло, і частина кухні, там одна плита получається. - А гремить сильно? - Ні, не сильно. - Давайте послухаємо. - Так, діточкам буде важко спати? - Діточки на тій стороні, у приміщеннях, не буде чутно ні грама. - Он, у сусіда маленький, і то сильніше чуть.

Цей дитсадок - яскравий приклад того, що заклади освіти в Україні відновлюють нині всім світом. Генератор - подарунок від австрійських партнерів, кошти на відновлення інших дитсадків Ірпеня та обладнання для них обіцяють дати португальці та литовці.

Олександр Маркушин, мер Ірпеня:

У нас 12 по всій громаді садочків, із них при бойових діях були пошкоджені всі практично, але 2 повністю знищені, треба демонтувати… На сьогодні - завдання, на всі садочки поставити дизель-генератори, щоб було альтернативне живлення.

Загалом по Україні рашисти знищили понад 400 закладів освіти, залишаються пошкодженими - понад три тисячі будівель. Інформація про кожен розбомблений дитсадок чи школу - є на віртуальній карті Міністерства освіти. Але і посадовці, і батьки малюків переконані - одного дня ця карта великих втрат перетвориться на карту великої відбудови.