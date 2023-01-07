Дотепер вдалося відремонтувати трохи більш як 60 будинків

Місто стійкості й незламності. Це про Харків. Обласний центр чи не найбільше з усіх постраждав від російського вторгнення. Пошкоджені понад шість тисяч будівель, кожна десята - не підлягає відновленню. І ці цифри - ще не остаточні. Як місто-мільйонник намагається лікувати рани і скільки часу та грошей на це піде? Спробувала з'ясувати Світлана Шекера.

Безжально нищити Харків рашисти почали у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Північна Салтівка. П'ятихатки. Мікрорайон Горизонт. Околиці, які першими прийняли на себе удари російської орди.

Цей будинок, по вулиці Наталі Ужвій, уже став символом незламного міста. Він прийняв на себе перші потужні удари. Та й поруч із ним, на всій Північній Салтівці, немає жодного вцілілого будинку. Поранені висотки із забитими фанерою вікнами. Почорнілі від пожеж. У стінах - величезні дірки від ворожих снарядів.

Влітку, коли у Харкові стало трохи тихіше, сюди стали повертатися люди. Живуть тут і нині. За низької температури на вулиці. Без води та опалення.

Світлана Бобришева, мешканка пошкодженого будинку:

28 февраля, когда кинули мину на 16-эт дом, у нас вот та вот балконная рама металлопластиковая, и окно, выскочило в ту сторону. А дверь летела на мужа. Диван стоял вот так вот раз это самое. Выгорел стояк над нами, выгорел стояк рядом. Стены наверху вообще все сложились межкомнатные. Ну получается мы как подушка для 2-го этажа. Который держит на себе. Честно, страшно тут кашлянуть.

У Харкові немає жодного району, куди б не прилітали ворожі снаряди. Першого березня росіяни ракетою поцілили в центр міста. Скалічили історичну пам'ятку - будівлю обласної адміністрації. Це ще один символ незламного Харкова.

За кілька днів - удар по будівлі мерії. У руїнах - Палац Праці. В центрі міста палають житлові будинки.

Оксана Кушнарьова, мешканка зруйнованого будинку:

Взрыв, сотрясение дома было большое. Ребенка по спине осколками плитки ударило. Мне на голову обрушение потолка произошло.

Влітку - російські загарбники чи не щодня били ракетами по навчальних закладах. Руйнували школи та університети.

Юрій Бойчук, ректор Харківського національного університету ім. Г. Сковороди:

Знищена наукова бібліотека, знищена зала засідань, знищений майданчик, де ми проводили свято студентів сковородинівців, проводила випуски наших майбутніх вчителів. Зруйновані навчальні аудиторії. Більша частина цього корпусу, на жаль, вже не існує.

Російські ракети нищили спорткомплекси й басейни.

Олексій Юшко, завідувач кафедри фізичного виховання НТУ "ХПІ":

Отут був віраж, отам, де якраз воронка від ворожої ракети. Вон она, ото воронка. Всього їх тут біло 2 чи 3. А з цього боку була ігрова площадка. Волейбольна площадка, а дальше баскетбольна. Площадки теж не залишилось.

Та вже восени пошкоджені будинки у Харкові почали відновлювати. На Північній Салтівці верхні поверхи деяких висоток розбирають, аби звести наново.

Віталій Триполко, будівельник:

Восстанавливаем это машинное отделение для лифта. Здесь, видно, был прилет. Разрушено все, теперь восстанавливаем. Армопояс, плитами будет накрываться.

Дотепер вдалося відремонтувати трохи більш як 60 будинків. Претендентів на відновлення - сотні. Але потрібні величезні гроші. Скільки часу піде на всі роботи? Коли понівечений країною-агресором Харків вилікує всі свої шрами? Таких прогнозів зараз ніхто не дає.