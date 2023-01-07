Президент росії володимир путін у ніч на 7 січня відвідав різдвяну службу у Благовіщенському соборі Московського Кремля.

путін прийшов на службу один, інших парафіян не було, повідомляє "Інтерфакс". путіна зустрів благочинний храмів Клинського округу Сергієво-Посадської єпархії ієромонах Йосип.

У богослужінні, судячи з фотографій прес-служби кремля, брали участь кілька священнослужителів.

У січні 2022 року Путін також зустрічав Різдво один - у храмі на території своєї резиденції у Ново-Огарьово. Тоді в Кремлі пояснили це "епідеміологічними застереженнями".

У попередні роки, наприклад, у 2019, 2020, 2021 роках, разом з путіним на богослужіннях перебували інші люди. "Інтерфакс" вказує, що раніше президент рф залишався на Різдво в Москві двічі - в 2000 і 2001 роках.

Нагадаємо, у Лаврі вперше пройшла різдвяна служба Епіфанія.