путін наодинці зустрів Різдво у кремлі (фото) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін у ніч на 7 січня відвідав різдвяну службу у Благовіщенському соборі Московського Кремля.
путін прийшов на службу один, інших парафіян не було, повідомляє "Інтерфакс". путіна зустрів благочинний храмів Клинського округу Сергієво-Посадської єпархії ієромонах Йосип.
У богослужінні, судячи з фотографій прес-служби кремля, брали участь кілька священнослужителів.
У січні 2022 року Путін також зустрічав Різдво один - у храмі на території своєї резиденції у Ново-Огарьово. Тоді в Кремлі пояснили це "епідеміологічними застереженнями".
У попередні роки, наприклад, у 2019, 2020, 2021 роках, разом з путіним на богослужіннях перебували інші люди. "Інтерфакс" вказує, що раніше президент рф залишався на Різдво в Москві двічі - в 2000 і 2001 роках.
Нагадаємо, у Лаврі вперше пройшла різдвяна служба Епіфанія.
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