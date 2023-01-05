російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Так, путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони рф ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили у пресслужбі Кремля.

При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні патріарх Кирило закликав росію та Україну припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я.