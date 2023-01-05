Президент путін доручив шойгу припинити вогонь на Різдво [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.
Про це повідомляє сайт Кремля.
Так, путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".
"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони рф ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили у пресслужбі Кремля.
При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.
"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - заявив Путін.
Нагадаємо, сьогодні патріарх Кирило закликав росію та Україну припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я.
по темі
Президент Туреччини заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення"
В ефірі пропагандистського телеканалу президент росії володимир путін нафантазував, що майже всі росіяни готові померти за рф, тому що захищають інтереси держави
Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент росії володимир путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер
22 грудня на прес-конференції після засідання Держради президент росії володимир путін вперше назвав "спеціальну військову операцію" війною з Україною
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зробив заяву