Учитель з Кривого Рогу виробляє для військових окопні грілки [ Редагувати ]
Учитель з Кривого Рогу, у вільний від уроків час робить окопні грілки для наших вояків. Каже - цей процес не дороговартісний, але потребує знань фізики й багатогодинних зусиль. У підсумку виходить компактний обігрівач, який можна застосовувати до тисячі разів.
Пан Олександр - учитель праці з Кривого Рогу і волонтер. Чоловік, використовуючи прості інгредієнти та знання з фізики, виготовляє окопні грілки.
Соду звичайну харчову і уксусну кислоту…
Складові для "гарячого снігу", так іноді називають окопні грілки, можна купити в будь-якому магазині. Собівартість комплекту приблизно 60 гривень.
Олександр, волонтер:
Це дуже-дуже важно зберігати ці пропорції. Так як в нас сода має вагу 500 грамів ми і будемо відштовхуватись від 500 грамів соди. Для цього нам потрібно буде 511 грамів укусу і 100 мілілітрів води.
Якщо одразу все висипати, то вся ця піна буде на підлозі. Будемо потихеньку…
Після того, як усі компоненти вже в каструлі, їх протягом п'яти годин слід проварювати, перемішуючи ложкою з дерева. Метал спровокує реакцію з розчином, і грілка не працюватиме як слід.
Повільний, повільний вогонь. Розплавляємо її до консистенції гелю.
Протягом наступних кількох діб розчин кристалізується й твердіє. Потім його разом з активатором запаковують у герметичний пакет.
Олександр, волонтер:
В кожній грілці в середині є отака штуковина, яка зветься активатором теплоти. Якщо цей активатор всередині грілки, натиснути на нього всередині отакими рухами, в ньому з'являється напруга, в цьому активаторі. І ця напруга примушує молекули солі рухатися.
Упродовж двох годин відбувається активне виділення тепла на рівні 50-55 градусів за Цельсієм. Для перезарядки саморобної грілки, каже пан Олександр, потрібно лише 15 хвилин - стільки пакунок має кипіти в соляному розчині, а для збереження герметичності, стінки посуду не мають торкатися грілки. Таким чином, запевняє волонтер, кожну грілку можна використати до 1000 разів.
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