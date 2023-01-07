Учитель з Кривого Рогу, у вільний від уроків час робить окопні грілки для наших вояків. Каже - цей процес не дороговартісний, але потребує знань фізики й багатогодинних зусиль. У підсумку виходить компактний обігрівач, який можна застосовувати до тисячі разів.

Пан Олександр - учитель праці з Кривого Рогу і волонтер. Чоловік, використовуючи прості інгредієнти та знання з фізики, виготовляє окопні грілки.

Соду звичайну харчову і уксусну кислоту…

Складові для "гарячого снігу", так іноді називають окопні грілки, можна купити в будь-якому магазині. Собівартість комплекту приблизно 60 гривень.

Олександр, волонтер:

Це дуже-дуже важно зберігати ці пропорції. Так як в нас сода має вагу 500 грамів ми і будемо відштовхуватись від 500 грамів соди. Для цього нам потрібно буде 511 грамів укусу і 100 мілілітрів води.

Якщо одразу все висипати, то вся ця піна буде на підлозі. Будемо потихеньку…

Після того, як усі компоненти вже в каструлі, їх протягом п'яти годин слід проварювати, перемішуючи ложкою з дерева. Метал спровокує реакцію з розчином, і грілка не працюватиме як слід.

Повільний, повільний вогонь. Розплавляємо її до консистенції гелю.

Протягом наступних кількох діб розчин кристалізується й твердіє. Потім його разом з активатором запаковують у герметичний пакет.

Олександр, волонтер:

В кожній грілці в середині є отака штуковина, яка зветься активатором теплоти. Якщо цей активатор всередині грілки, натиснути на нього всередині отакими рухами, в ньому з'являється напруга, в цьому активаторі. І ця напруга примушує молекули солі рухатися.

Упродовж двох годин відбувається активне виділення тепла на рівні 50-55 градусів за Цельсієм. Для перезарядки саморобної грілки, каже пан Олександр, потрібно лише 15 хвилин - стільки пакунок має кипіти в соляному розчині, а для збереження герметичності, стінки посуду не мають торкатися грілки. Таким чином, запевняє волонтер, кожну грілку можна використати до 1000 разів.