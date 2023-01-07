Netflix продовжив серіал "Венздей" Тіма Бертона на другий сезон [ Редагувати ]
Серіал "Венздей" (Wednesday) продовжено на другий сезон. Про це йдеться у заяві стрімінгового сервісу Netflix.
Про терміни виходу другого сезону не повідомляється, як і про те, чи буде режисером Тім Бертон, який поставив перший сезон.
Восьмисерійний серіал першого сезону, присвячений головному персонажу "Сімейки Аддамс" - Венздей Аддамс, вийшов на Netflix 23 листопада і встановив новий рекорд платформи за кількістю годин перегляду англомовного серіалу за перший тиждень - більш ніж 341 млн.
У грудні він став другим англомовним серіалом з понад 1,2 млрд годин переглядів за перші 28 днів.
Телеверсія розповідає про початок навчання Венздей Аддамс в академії "Невермор" (такий собі аналог Хогвартса). Героїня намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності, перешкодити серії вбивств і розгадати таємницю сварки її батьків 25 років тому.
Роль Венздей Аддамс виконала Дженна Ортега. Її батьків - Мортішу та Гомеса - зіграли Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман, а брата Пагслі - Ісаак Ордоньєс.
Продовження серіалу, можливо, зніматиме Amazon, який викупив студію MGM за $8,5 млрд.
Нагадаємо, Netflix офіційно підтвердив сиквел "Сірої людини" з Гослінгом та Евансом.
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