Українці вже за кілька днів чи тижнів обговорюватимуть постачання танків для наших військових, а ще трохи пізніше - передачу далекобійних ракет.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Наші партнери чіткі у своїх програмах підтримки України. Повірте, через кілька днів чи тижнів ми з вами говоритимемо про танки, а трохи пізніше - про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності у необхідній кількості, я маю на увазі 100-200 км+, то суттєво зміниться картина, тому що ми знищуватимемо всю логістичну інфраструктуру російської армії", - наголосив Подоляк.