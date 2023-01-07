У Зеленського зробили заяву щодо танків та далекобійних ракет для України [ Редагувати ]
Українці вже за кілька днів чи тижнів обговорюватимуть постачання танків для наших військових, а ще трохи пізніше - передачу далекобійних ракет.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Наші партнери чіткі у своїх програмах підтримки України. Повірте, через кілька днів чи тижнів ми з вами говоритимемо про танки, а трохи пізніше - про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності у необхідній кількості, я маю на увазі 100-200 км+, то суттєво зміниться картина, тому що ми знищуватимемо всю логістичну інфраструктуру російської армії", - наголосив Подоляк.
по темі
Польща розглядає запит України щодо передачі їй танків Leopard німецького виробництва
У Офісі президента України розповіли, коли росія може розраховувати на тимчасове перемир'я, про яке попросив голова кремля володимир путін
російський диктатор володимир путін під виглядом переговорів пропонує світові визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства
Запропоноване главою Російської православної церкви патріархом Кирилом "різдвяне перемир'я" є "цинічною пасткою й елементом пропаганди". Так прокоментував ініціативу глави РПЦ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
Масовий ракетний обстріл українських міст в ніч з 31 грудня на 1 січня свідчить про чергові зміни Росії у планах війни