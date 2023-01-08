У Мерефі Харківської області російська війська Росії завдали ракетного удару по території нафтопереробного підприємства, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна - поранена. Про це повідомив речник обласної ДСНС Євген Василенко, пише "Суспільне".

Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала.

Харківська обласна прокуратура підтвердила, що внаслідок удару є один поранений та один загиблий.