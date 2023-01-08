У Мерефі на Харківщині окупанти обстріляли нафтопереробний завод, є жертви [ Редагувати ]
У Мерефі Харківської області російська війська Росії завдали ракетного удару по території нафтопереробного підприємства, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна - поранена. Про це повідомив речник обласної ДСНС Євген Василенко, пише "Суспільне".
Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала.
Харківська обласна прокуратура підтвердила, що внаслідок удару є один поранений та один загиблий.
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
по темі
У п'ятницю, 6 січня, російська війська обстріляли з артилерії Бахмут на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули та 13 поранені. Про це повідомив Офіс генпрокурора України
Окупанти знову завдали удару по Харківській області. Цього разу обстріляли село Катеринівка
Вдень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову, внаслідок чого жертви та поранені. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов
Харківський мер повідомив: ця атака на енергозабезпечення міста не вплинула. Однак - є поранена людина! Більше про ранковий обстріл - розкажуть наші харківські кореспоненти.
Села на Харківщині, які опинилися на межі зіткнення та відчули на собі усю підступність ворога, ще й досі відчувають наслідки свавілля рашистської навали.