Загинули 19 осіб: у Китаї вантажівка влетіла у похоронну процесію [ Редагувати ]
Масштабна дорожньо-транспортна аварія трапилась поблизу міста Наньчан у провінції Цзянсі, Китай. Там вантажівка протаранила похоронну процесію. Про це повідомляє Associated Press.
Аварія трапилась вранці у неділю, 8 січня. Попередньо, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще 20 були госпіталізовані. За даними місцевої поліції, під час аварії в регіоні спостерігався сильний туман.
Відомо, що вантажівка врізалась в похоронну процесію, котра за традицією встановила похоронний намет на узбіччі дороги.
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