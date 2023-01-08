У російському Шебекіно пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: glavcom
У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно Білгородської області пролунала низка вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Там публікують відео зі звуками вибухів, які чують жителі Шебекіно.
Місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.
по темі
Prev Next
07 січня 2023 08:58 У Севастополі почули вибухи
В ніч проти суботи, 7 січня, у тимчасово підконтрольному росії українському Севастополі повідомили про звук вибухи
06 січня 2023 12:30 Жителі Києва та області можуть чути вибухи: у чому причина
У п'ятницю, 6 січня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів
02 січня 2023 21:22 В окупованому Севастополі пролунали вибухи
У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
29 грудня 2022 10:00 У Бєлгородській області пролунали вибухи
У четвер вранці, 29 грудня, у Бєлгородській області заявили про роботу системи ППО
29 грудня 2022 09:26 У Києві пролунала серія вибухів: у місті можуть бути перебої зі світлом
У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів