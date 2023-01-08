Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції біля Бахмута та Соледара Донецької області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Сьогодні командувач напрямком, генерал Сирський, об'їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута та Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах.

Президент зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, тривають тяжкі бої у Луганській та Донецькій областях.

Бахмут тримається, незважаючи ні на що. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там ще більше руйнувань і дуже важко... Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому не віддав би своє життя окупант за шалені ідеї господарів російського режиму. Це одне з найкривавіших місць на фронті.

Він також підкреслив, що "всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов'язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом".