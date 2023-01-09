До зони ППО Тайваню вдерлися майже 30 китайських літаків [ Редагувати ]
Під час військових навчань 28 літаків Китаю вдерлися до зони протиповітряної оборони Тайваню. Про це повідомляє Reuters.
На тлі навчань Міноборони Тайваню відстежило 57 військових літаків та чотири кораблі КНР.
Серед виявлених літаків - винищувачі J-11, J-16, Су-30 та J-10, стратегічні бомбардувальники H-6.
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