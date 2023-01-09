У росії впав пасажирський Ан-2, є загиблі [ Редагувати ]
Пасажирський літак Ан-2, на борту якого перебували двоє членів екіпажу та десять пасажирів, зазнав аварії у Ненецькому автономному окрузі рф. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби.
Ан-2 впав за 10 км від селища Каратайка в Заполярному районі, повідомили у пресслужбі МНС росії.
Со слов пассажира по телефону, два человека погибли.
Літак рухався за маршрутом Нар'ян-Мар - Каратайка - Варандей - Нар'ян-Мар. На місце аварії виїхали рятувальники. Причиною аварії за попередніми даними є зледеніння.
Це друга аварія з пасажирською авіацією у рф лише за 9 січня. Зранку у Якутську аварійно сів літак Ан-26-100, який прямував до Магадана. Після зльоту у лайнера в польоті відкрився вантажний люк. Ніхто з 25 пасажирів не постраждав.
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