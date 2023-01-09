"Леопарди" для України: чому Шольц досі не наважився надати бойові танки [ Редагувати ]
"Леопарди" для України. Передати ЗСУ бойові танки західного зразка канцлера Шольца закликали два віце-президенти Бундестагу. І пообіцяли винести це питання на розгляд парламенту.
Грудень року, який щойно минув. Міністр оборони Німеччини - з офіційним візитом у Словаччині. Крістіне Ламбрехт урочисто передає своєму колезі Ярославу Надю німецькі бойові танки "Леопард-2". Це обмін у межах так званих "кругових поставок" важкого озброєння. Словаки отримують від німців техніку західного зразка, а свою, радянську броню віддають Україні. Так, наприклад, за 15 німецьких "Леопардів" Словаччина передала нам 30 бойових машин піхоти БМП-1.
Крістіне Ламбретх, міністр оборони Німеччини:
Ми хороші і надійні партнери. Я хочу подякувати Словаччині за схему кругових поставок. Вона дає змогу швидко надавати зброю Україні, яка може використовувати техніку для боротьби та захисту.
За такою ж схемою німці працюють і з чехами. Нещодавно Прага віддала українському війську радянські Т-72, натомість отримала від Берліна сучасні "Леопарди".
Відмовитися від кругових поставок і надавати важке озброєння напряму - про це українська влада просить Німеччину вже багато місяців. І йдеться саме про броню - бойові машини піхоти "Мардер" та танки "Леопард". І якщо з БМП питання нарешті вирішилося - кілька днів тому уряд Олафа Шольца ухвалив рішення передати Україні "Мардери", то щодо "Леопардів" - жодного прогресу.
Ситуація парадоксальна. Дати Україні бойові танки західного зразка канцлера Шольца закликають як опозиціонери, так і партнери з урядової коаліції. "За" передачу "Леопардів" виступають християнські демократи, зелені та ліберали. Утім, есдеки на чолі з канцлером Шольцем стоять на своєму - Німеччина в цьому питанні діятиме не самостійно, а разом із партнерами. У перекладі з політичної мови – "хай спочатку дасть хтось інший, а потім вже ми".
Саскіа Ескен, голова Соціал-Демократичної партії Німеччини:
Підтримку України - це стосується військової та фінансової допомоги, а також санкцій проти росії - ми завжди узгоджуємо з нашими партнерами та друзями. Передусім, зі Сполученими Штатами Америки.
Така повільність дуже дратує партнерів по коаліції.
Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної Демократичної партії Німеччини:
У політичному, логістичному та військовому плані Україна може й надалі на нас розрахувати. Зараз йдеться про надання додаткової військової техніки. Я вважаю, що це правильне рішення. Хоча я б хотів, що б в майбутньому такі рішення ухвалювалися швидше.
"Беріть приклад з Макрона" - уїдливо радять Шольцу опозиціонери. Той, нагадую, днями пообіцяв передати України легкі колісні танки AMX -10 RS.
Александр Добріндт, лідер парламентської групи ХСС у Бундестазі:
Рішення канцлера надати Україні бойові машини піхоти "Мардер" правильне, але, звісно, запізніле. Макрон діє, а Шольц вагається.
Маркус Зедер, лідер ХСС:
Німеччина у Європі стоїть осторонь. Інші держави задають тон і темп, а ми біжимо позаду. Було б краще, якби Франція та Німеччина разом були мотором Європи. А виходить, що французи - мотор, а ми - колеса, які котяться за ним.
Позицію Німеччини, до речі, поділяють ще кілька європейських країн. Польща і Фінляндія, наприклад, теж готові дати нам "Леопарди". Але не самостійно, а спільно з іншими державами. Тож, найімовірніше, незабаром буде оголошено про створення такої собі "європейської танкової коаліції", яка нарешті передасть Україні бойову бронетехніку західного зразка.
А от з "Мардерами" все більш-менш ясно. Німеччина готова надати ЗСУ сорок бойових машин піхоти цього типу. Техніка буде в Україні до кінця березня.
А може, і раніше! Завдяки Греції. У січні греки мають отримати від Німеччини партію "Мардерів" у рамках кругових поставок озброєння. Міністр оборони країни вже заявив, що Афіни готові відмовитися від броні. На користь України, якій "Мардери" зараз потрібні значно більше.
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