Американські "Хаймарс" та M-270, німецькі MARS-2 та радянські "Гради". Арсенал РСЗВ, якими володіють захисники України, - досить широкий. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про зразок французької високоточної системи LRU, який відносно недавно з'явився на озброєнні українського війська.

Єгор Далієвський - кореспондент Військового телебачення України:

Зовсім нещодавно до арсеналу високоточної зброї української армії додався ще один цікавий зразок. Йдеться про французьку РСЗВ ЛРУ.

Дальність стрільби - щонайменше 80 кілометрів. Боєкомплект - 12 снарядів. Французька LRU - по суті родичка американської МЛРС М270 та німецької МАРС-2. Має супутникову систему навігації. А отже для ефективного ураження цілі повний комплект одним залпом наші захисники використовують рідко.

Позивний "Ліптон", військовослужбовець Збройних сил України:

Точність ураження - 1-2 метри. Швидкість реагування - від отримання мною завдання до ураження цілі.

Для України французька LRU - новинка. На фронті ця реактивна система залпового вогню працює не більш як місяць. Втім результати - вже є.

Позивний "Ліптон", військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально тиждень тому про результати своєї роботи я читав у новинах. 20 годин детонувало. От.

Українські реактивники діляться - у порівнянні зі старими аналогами нова французька система - значно потужніша, точніша, а відтак ефективніша.