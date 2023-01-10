Українські військові використовують на полі бою французькі системи LRU [ Редагувати ]
Американські "Хаймарс" та M-270, німецькі MARS-2 та радянські "Гради". Арсенал РСЗВ, якими володіють захисники України, - досить широкий. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про зразок французької високоточної системи LRU, який відносно недавно з'явився на озброєнні українського війська.
Єгор Далієвський - кореспондент Військового телебачення України:
Зовсім нещодавно до арсеналу високоточної зброї української армії додався ще один цікавий зразок. Йдеться про французьку РСЗВ ЛРУ.
Дальність стрільби - щонайменше 80 кілометрів. Боєкомплект - 12 снарядів. Французька LRU - по суті родичка американської МЛРС М270 та німецької МАРС-2. Має супутникову систему навігації. А отже для ефективного ураження цілі повний комплект одним залпом наші захисники використовують рідко.
Позивний "Ліптон", військовослужбовець Збройних сил України:
Точність ураження - 1-2 метри. Швидкість реагування - від отримання мною завдання до ураження цілі.
Для України французька LRU - новинка. На фронті ця реактивна система залпового вогню працює не більш як місяць. Втім результати - вже є.
Позивний "Ліптон", військовослужбовець Збройних сил України:
Буквально тиждень тому про результати своєї роботи я читав у новинах. 20 годин детонувало. От.
Українські реактивники діляться - у порівнянні зі старими аналогами нова французька система - значно потужніша, точніша, а відтак ефективніша.
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В ньому і нові бронемашини, і HIMARS, і зенітні ракети Sea Sparrow, і M2 Bradley. І головне - сподівання, що все це дозволить переломити ситуацію на фронті.
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