Об'єднаний чемпіон Олександр Усик (20-0, 13 КО) відкрито назвав російську федерацію ворогом України. При цьому він висловив підтримку УПЦ МП і митрополиту Онуфрію, висловивши надію на те, що церква позбавиться агентів країни-агресора.

Про це він заявив під час прямого ефіру на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Він наголосив, що російська федерація та її пропаганда загрожує вбивствами та тероризмом усьому світу, порушуючи при цьому біблійні заповіді.



"Багато питань про те, що я зрадник своєї церкви, своєї віри та Господа Бога. Я хочу сказати, що залишаюся і продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви – митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від негідників. Це не батюшки. Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога – російської федерації. росія – це ворог України. Так-так, ви правильно мене чуєте. Це ворог, який хоче вбити всіх у світі. Вони всіляко залякують народ і кажуть, що потраплять до раю. 6-а заповідь – не вбий", – сказав Усик.

Він також додав, що УПЦ не має жодного стосунку до росії.

"УПЦ була створена ще князем Володимиром у 988 році. І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має. Просто колись, дуже багато років тому, нашу церкву поневолила інша агресивна країна, яка забрала церкву нахабно і вирішила, що вони всіх врятують, а ми всі – це диявол чи ще хтось", – наголосив боксер.