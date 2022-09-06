Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на неназвані джерела в американській розвідці.

США мають мало подробиць про точний тип озброєння, терміни або розмір партії. Американські чиновники припускають, що крім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, Росія у майбутньому спробує закупити у Північної Кореї інші озброєння.

В Американському інституті підприємництва уточнили, що Північна Корея виробляє 152-міліметрові артилерійські снаряди та ракети на кшталт "Катюша".

Купівля снарядів у КНДР вказує на те, що санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили Путіна звертатися до країн-ізгоїв за допомогою.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, Іран передав РФ ударні безпілотники.

Раніше "Подробиці" писали про те, коли в Росії закінчаться снаряди й артилерія. Для ремонту пошкодженої та зламаної бронетехніки у РФ збираються побудувати два нові заводи.