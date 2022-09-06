У США назвали країну, яка продає Росії снаряди для артилерії [ Редагувати ]
Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на неназвані джерела в американській розвідці.
США мають мало подробиць про точний тип озброєння, терміни або розмір партії. Американські чиновники припускають, що крім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, Росія у майбутньому спробує закупити у Північної Кореї інші озброєння.
В Американському інституті підприємництва уточнили, що Північна Корея виробляє 152-міліметрові артилерійські снаряди та ракети на кшталт "Катюша".
Купівля снарядів у КНДР вказує на те, що санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили Путіна звертатися до країн-ізгоїв за допомогою.
Нагадаємо, що за даними американської розвідки, Іран передав РФ ударні безпілотники.
Раніше "Подробиці" писали про те, коли в Росії закінчаться снаряди й артилерія. Для ремонту пошкодженої та зламаної бронетехніки у РФ збираються побудувати два нові заводи.
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