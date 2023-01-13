США підтримують рішення союзників передати Україні західні танки. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер. Так в американському оборонному відомстві відреагували на новину, що Польща передає Україні роту німецьких танків "Леопард".

Таку заяву напередодні зробив польський президент Анджей Дуда. І одразу після цього з'явилася інформація, що надати українській армії важкоброньовані машини готовий уряд Великої Британії - йдеться про "Челенджер 2".

Чи можуть такі рішення двох європейських країн стати поштовхом для інших? І якою є позиція Німеччини, - з'ясовували наші журналісти.

Гучні овації та міцні рукостискання. Так Львів радіє довгоочікуваним "Леопардам" і віддячує польському президенту та другу України - Анджею Дуді. Він - перший із європейських лідерів - готовий передати українцям сучасні танки.

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція. І ми, як частина цієї коаліції, вирішили зробити свій внесок першим пакетом танків, ротою танків Leopard. Ця компанія, я сподіваюся, разом з іншими танковими ротами Leopard і багатьма іншим танками, які прибудуть в Україну - посилять обороноздатність України.

Точної кількості "хижаків", які отримає Україна, Анджей Дуда не назвав. Однак, за стандартами НАТО, рота танків складається з 14 машин. Небагато, та це лише початок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз українці чекають об'єднаного рішення і від інших країн. Адже нашій армії протистоять тисячі танків російської федерації.

Володимир Зеленський, Президент України:

Зрозуміло, що наші люди - вони все вже показали. Немає про що говорити. Вони міцніші, аніж російські танки. Але, мені здається, нашим партнерам треба жаліти наших людей, бо це і є скарб і потенціал перемоги в цій війні, а не жаліти передачу тих чи інших танків в нашу державу. Я думаю, так само і станеться.

Рішення Польщі про надання Україні "Леопардів" змусило й інші країни Євросоюзу задуматися про подібну допомогу. Зокрема, Швеція анонсувала передачу німецьких танків упродовж кількох тижнів. Поставити свої "Леопарди" раніше пообіцяли і у Фінляндії, з умовою, якщо й інші європейські країни будуть у цьому залучені. А от Німеччина поки не готова виносити це питання на порядок денний.

Крістін Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

У федеральному уряді немає рішення про передачу бойових танків. Це рішення не прийнято, тому ми не думаємо над цим питанням.

Проте речник уряду Польщі Пьотр Мюллер упевнений, що міжнародний тиск на Німеччину змусить і їхній уряд поділитися з Україною своїми "Леопардами". Так, після тривалих обговорень - Берлін погодився надати Україні системо ППО "Петріот".

Пьотр Мюллер, речник уряду Польщі:

Якщо ми не захистимо незалежність України, ми станемо наступною мішенню. Про це треба сказати прямо. Тому що іноді в польській дискусії ми, здається, забуваємо про це. Литва, Латвія та Естонія також розуміють це, оскільки, як і Польща, перебувають на передовій.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на 2021 рік кількість Леопардів на озброєні європейських країн складала майже 1300 одиниць. Україні ж для успішного наступу необхідно три сотні сучасних танків. Таку цифру раніше озвучив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний для The Economist:

Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно.

Та не самими лише "Леопардами". Поки Швеція та Фінляндія думають, скільки техніки вони зможуть передати Україні, уряд Великобританії вже оголосив про надання українським військовим 12 танків "Челенджер-2", які є одними з найбільш важкоброньованих машин. Таке рішення схвально оцінили в Пентагоні.

Патрік Райдер, речник Міноборони США:

Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками.

Патрік Райдер вважає, що про танки для наших військ багато говоритимуть на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня. І це означає, що партнери мають намір передавати Україні наступальну зброю, адже раніше на подібних заходах обговорювали поставки переважно зброї для оборони.

Так, за останні два тижні кілька країн погодили надання наступальної техніки. Зокрема, Німеччина оголосила, що надішле машини піхоти Marder, а Франція пообіцяла колісні броньовані AMX-10. Від американців ми отримаємо БМП Бредлі, які, до слова, вже встигли "знищити" в російській федерації. І це попри те, що вони ще навіть не доїхали в Україну.

Противник потерял 11 танков, 17 машин боевой пехоты, в том числе 4 Брэдли производства США.

Поки російське міноборони вигадує власну статистику та малює досягнення, найбільшим постачальником танків за минулий рік стала саме росія. Українські військові затрофеїли понад 400 броньованих бойових машин.