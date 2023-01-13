Стадіон в Ірпені став одним із перших об'єктів, який ремонтують за державною програмою "Відбудова України"

Італійський футбольний клуб "Мілан" долучився до відновлення міста Ірпінь на Київщині. І це - завдяки легенді українського футболу Андрію Шевченку. Він став амбасадором президентської ініціативи з відбудови України. До неї може доєднатися кожен охочий з будь-якого куточку світу. У сюжеті Анатолія Журавльова - докладно про те, як стати спонсором відновлення.

Ось такий вигляд мав цей стадіон у місті Ірпінь на Київщині - до повномасштабного вторгнення росії. Це було місце, де проводили футбольні матч, грали в реґбі та просто збиралися на свята.

Російські окупанти під час боїв в Ірпені спортивний майданчик понівечили до непізнаваності.

Бачите, що вони зробили. Весь газон усланий уламками покрівлі, стін.

Андрій Шевченко, амбасадор ініціативи UNITED 24:

Коли я сюди приїхав, я побачив у якому стані він був - вирви від снарядів, і між цими вирвами діти грали у футбол!

Сьогодні стадіон вже не нагадує декорації для фільму жахів - його поступово відновлюють.

Оце пройшов час, поле трошки привели в порядок.

Стадіон в Ірпені став одним із перших об'єктів, який ремонтують за державною програмою "Відбудова України" в рамках платформи UNITED 24. Це - президентська ініціатива, до якої можуть долучитися люди з різних куточків світу, допомігши нам захистити незалежність і відновити пошкоджені росіянами споруди.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Це - не фонд. Це тільки комунікаційна ініціатива, всі кошти потрапляють на рахунки Національного банку і далі - на рахунки міністерства. Тобто наше завдання - залучати увагу всього світу до того, щоб акумулювати ресурси, які потрібні для Збройних сил, для медичної сфери, і сьогодні ми стартували – відбудова.

Цей житловий будинок в Ірпені - також один із об'єктів, які відновлюють у рамках державної програми.

Ми зараз можемо почати відбудовувати 18 будинків багатоповерхових, де проживає 4 тисячі 300 людей.

Посадовці наголошують - для відбудови України постійно знаходять нові й нові джерела фінансування.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Російська агресія завдала колосальні збитки. Їх розмір попередньо оціється в 750 мільярдів доларів. На сьогоднішній день 110 мільярдів гривень ми розуміємо, де брати цього року для відновлення. Це - чотири джерела.В першу чергу - це конфісковані російські активи. Джерело номер два - це безпосередньо бюджет України. Наступне джерело дуже важливе - це кошти партнерів. На цей рік ми уже маємо проголосованих Конгресом США 1,4 млрд доларів - це понад 50 мільярдів гривень. І дуже важливо - це четверте джерело, про яке ми говоримо сьогодні це – фонд UNITED - ініціатива Президента України Володимира Зеленського фонд UNITED 24, яким опікується Міністерство цифрової трансформації.

А отже, кожна зруйнована росіянами будівля буде відновлена - запевняють у Кабміні. Це лише питання часу.