Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, який межує з Україною.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство внутрішніх справ Молдови.

"Після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції виявив уламки ракети сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга (Бричанський район)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на прикордонній з Україною території збільшили кількість патрулів для спостерігання за повітряним простором.

Як повіломляє МВС, це вже третій випадок, коли уламки ракет після обстрілу України падають на території Молдови.