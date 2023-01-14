На території Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки ракети [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, який межує з Україною.
Про це повідомляє в Facebook Міністерство внутрішніх справ Молдови.
"Після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції виявив уламки ракети сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга (Бричанський район)", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що на прикордонній з Україною території збільшили кількість патрулів для спостерігання за повітряним простором.
Як повіломляє МВС, це вже третій випадок, коли уламки ракет після обстрілу України падають на території Молдови.
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