Представника Білого дому заявив про те, що США засудили російські бомбардування України у суботу, 14 січня, внаслідок яких була атакована багатоповерхівка у Дніпрі. Про це повідомляє CNN.

Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення.

За словами представника Ради національної безпеки, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони.

Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини.

У США зазначили, що росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати вкотре зазнають невдачі.