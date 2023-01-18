Як відновити пенсійне посвідчення без документів: інструкція [ Редагувати ]
При втраті або пошкоджені документів пенсіонер може відновити пенсійне посвідчення. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового документа.
Є три способи відновити пенсійне посвідчення.
Де забрати паперове посвідчення?
Його можна отримати в сервісному центрі. Заявник мав вказати його при оформлені документів.
Чи має документ у "Дії" юридичну силу?
У мобільному застосунку "Дія" пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу, як і традиційне. Воно може стати альтернативою паперовому.
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