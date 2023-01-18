При втраті або пошкоджені документів пенсіонер може відновити пенсійне посвідчення. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового документа.

Є три способи відновити пенсійне посвідчення.

Де забрати паперове посвідчення?

Його можна отримати в сервісному центрі. Заявник мав вказати його при оформлені документів.

Чи має документ у "Дії" юридичну силу?

У мобільному застосунку "Дія" пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу, як і традиційне. Воно може стати альтернативою паперовому.