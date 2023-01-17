Сьогодні, 17 січня, увечері на трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія, внаслідок якої є постраждалі. Рух частково перекрили.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області у Telegram.

"На автодорозі Київ-Чоп, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекрито рух через масштабну ДТП з постраждалими", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Там зазначають, що патрульні забезпечують реверсний рух на ділянці траси, де сталася ДТП. Водіїв закликають бути уважними на дорозі.