Байден та Шольц під час переговорів обговорили допомогу Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У вівторок, 17 січня, президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцев. Під час переговорів вони обговорили допомогу Україні.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Лідери обговорили незмінну підтримку України і засудили агресію Росії. Президент Байден і канцлер Шольц обговорили допомогу Україні, що триває", - йдеться в повідомленні.
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