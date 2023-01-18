У середу, 18 січня, мер міста Києва Віталій Кличко висловився про трагедію у Броварах.

Жахлива трагедія в Броварах… Співчуття родинам загиблих діток, мирних мешканців Броварів. Співчуття родинам загиблих керівників МВС та сім’ям членів екіпажу. Щодня Україна платить життями своїх громадян через варварську агресію росії. Ми живемо в умовах війни.

"Сьогоднішня трагедія - ще одна страшна подія цієі війни. Ніхто з українців не почуватиметься в безпеці на своїй землі, поки її не покине останній росіянин, що прийшов зі зброєю і загарбницькими намірами. Поки не припинять летіти ракети в Дніпро, Київ, Харків та інші міста нашої держави", написав він.