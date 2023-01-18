Трагедія в Броварах: Кличко відреагував на авіакатастрофу [ Редагувати ]
У середу, 18 січня, мер міста Києва Віталій Кличко висловився про трагедію у Броварах.
Жахлива трагедія в Броварах… Співчуття родинам загиблих діток, мирних мешканців Броварів. Співчуття родинам загиблих керівників МВС та сім’ям членів екіпажу. Щодня Україна платить життями своїх громадян через варварську агресію росії. Ми живемо в умовах війни.
"Сьогоднішня трагедія - ще одна страшна подія цієі війни. Ніхто з українців не почуватиметься в безпеці на своїй землі, поки її не покине останній росіянин, що прийшов зі зброєю і загарбницькими намірами. Поки не припинять летіти ракети в Дніпро, Київ, Харків та інші міста нашої держави", написав він.
І світ повинен це розуміти: жодних поступок і «мирних» компромісів з росією бути не може. Бо вона не зупиниться.
Зокрема про це говоримо зі світовими політиками і на всіх зустрічах у Давосі.
по темі
Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія
За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила
Вихователька дитсадка, який постраждав при падінні вертольота у Броварах, Антоніна Петрівна розповіла, що гвинтокрил не впав на садок
У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер
У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер