У жінки на обличчі сліди від ракетного удару

У Дніпрі п'ятий день триває ліквідація наслідків ракетного удару по багатоповерхівці. Комунальники у вцілілих під'їздах лагодять вікна та двері. Експерти рахують збитки. А постраждалі забирають речі. Олена Мендалюк докладніше.

Андрій - власник однієї з квартир, яка опинилася під ракетним ударом.

Андрій Філкович, власник зруйнованої квартири:

Мой третий этаж. Вот, если посмотреть на пожарную кабинку, она сейчас поднимается на третий этаж. Вот мой балкон, рядом собственно кухня.

Андрій дивом не постраждав. В момент терористичної атаки його не було вдома. Та чоловік сподівається знайти живим свого чотирилапого друга Цезаря.

Андрій Філкович, власник зруйнованої квартири:

Сейчас закончат демонтажные работы, для того чтобы потом можно было безопасно возможность проникновения во внутрь с целью забрать необходимые вещи первой необходимости, документы.

Біля клунків із вцілілими речами та побутовою технікою стоїть пані Тетяна. Каже, вся її родина була у квартирі, коли все сталося. Момент удару стоїть перед очима і досі.

Тетяна, жителька Дніпра:

Єдине, що сказав син: "прильот". І завмер. Я не зрозуміла, що сталося. Тільки на другий день почала відходити від цього страхіття. Люди бігли, кричали. Викликали швидку. Коло машини лежала жінка. Не дай Боже комусь це бачити і переносить.

Лише за попередніми підрахунками, в наслідок ракетного удару у житлових будинках пошкоджено понад дві тисячі вікон. Російська ракета знесла майже 100 квартир, понад 200 відновленню не підлягають.

Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра:

Мы сняли все замеры. Временно мы забили их пленкой. 1-2 этажи это ОСББ. Я думаю в самое ближайшее время они будут заменены и будут восстановленны в их проектное положение. Только после заключения экспертов мы будем знать какое количество квартир необходимо будет выдать гражданам, для того, чтобы их отсюда отселить.

В укритті під світло ліхтариків чиновники приймають заяви від постраждалих дніпрян. Серед них і пані Марія. У жінки на обличчі сліди від ракетного удару. Зізнається, уся родина просто дивом залишилася не ушкодженою. Постраждала лише квартира.

Марія, жителька Дніпра:

Мы дома были, я и мой отец. Ребенок гулял на улице с этими детками, которые сейчас Мирослава в реанимации и Тимур, который остался без родителей. Мальчишки чудом выбрались из завалов, они как раз стояли на углу дома. - Що з вашою домівкою? - Вікна, двері, повилітало все, бо в нас у двір виходить кімнати.

У штабі допомоги постраждалим потік людей не припиняється третю добу. За консультацією та відновленням документів прийшло понад 300 осіб.

Володимир Федоренко, голова адміністрації Соборного району:

Відновлення документів постраждалих осіб, відновлення паспортів, вони приходять і звертаються у соборну адміністрацію, міграційні служби і відновлюють свої документи, відновлення документів технічних по їхніх домівках це БТІ. Всі державні збори доведеться сплатити, але ми матеріальну допомогу надамо і щоб люди не платили зі своїх особистих коштів на відновлення цих документів.

Заяви від людей починають приймати прямо в холі.

Здесь укажите дату 14.01 в наслідок ракетного удару.

У коридорах тиснява, люди стоять у черзі до кабінетів - хто із заявою на відновлення документів, хто за матеріальною допомогою.

По загиблим людям, по людям яким на лікування потрібно матеріальна допомога і матеріальна допомога по пошкодженому також майну.

А це один із навчальних закладів, де готові тимчасово прихистити людей, яким тепер нікуди йти... Тут підготували до ста спальних місць.

Ксенія Сушко, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

Звертались сюди, як до пункту незламності в різні дні від 30 до 50 осіб. За зарядкою гаджетів, теплою водою, консультації щодо відновлення житла, отримання матеріальної допомоги.

У міськраді Дніпра готові виплатити постраждалим по мільйону гривень. Зараз до зборів на відшкодування долучився бізнес. Тож остаточні суми виплат оголосять згодом.