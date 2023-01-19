"Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо так, як треба": Моравецький підтвердив намір Польщі передати Україні німецькі танки [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що польська влада розглядає варіант передати Україні німецькі танки Leopard 2, які перебувають у них, навіть якщо Німеччина не дасть на це згоди. Про це він заявив в інтерв'ю Polsat.
Або ми отримаємо цю згоду, або самі вчинимо так, як треба. Найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки та важку техніку. Від цього може залежати здатність України захищати свою свободу, а отже, і безпеку усієї Європи.
Польща та ще кілька європейських країн висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard зі своїх арсеналів, але згоди на це поки що не дала сама Німеччина.
За даними ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц готовий передати "Леопарди", якщо США поставлять Україні свої танки Abrams.
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