Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати рф за добу [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.
Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:
особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,
танків - 3139 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
артилерійських систем - 2129 (+7) од,
РСЗВ - 442 (+0) од,
засобів ППО - 220 (+0) од,
літаків - 287 (+0) од,
гелікоптерів - 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
крилатих ракет - 749 (+0),
кораблів /катерів - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
спеціальної техніки - 190 (+0).
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