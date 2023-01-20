"За танки ще треба поборотися" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що зустріч "Раммштайну" зміцнить стійкість України. Однак Києву ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків. Про це він сказав під час відеозвернення.
Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене.
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