Санкції ЄС проти рф: коли може бути готовим новий пакет [ Редагувати ]
Країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року. Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний пакет санкцій має бути готовим до річниці вторгнення росії до України, яка останніми роками прагнула інтегруватися з ЄС.
Наступний пакет санкцій буде готовий приблизно до перших роковин трагічного вторгнення.
Проте він не повідомив, хто і що може потрапити у цей пакет. Внесення людей до чорного списку, як правило, легше отримує необхідну підтримку всіх 27 країн ЄС, ніж жорсткі економічні санкції.
Очікується також, що у понеділок міністри закордонних справ додадуть нових осіб до списку санкцій проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини. При цьому деякі країни ЄС закликають до ще більших дій у відповідь на надання Іраном безпілотників, які росія використовує в Україні.
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