Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна задоволена результатами засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" у Німеччині. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, крім озвученої військової допомоги, "деякі пакети були озвучені за зачиненими дверима".

На засіданні Контактної групи значну увагу було приділено посиленню протиповітряної оборони.

Це питання, що серйозно розвивається, ми говорили на "Рамштайні" не тільки про Patriot, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливості дії, так само це стосується по висоті.

Він зазначив, що на засіданні прозвучали ключові слова – своєчасність та невідкладність надання допомоги.