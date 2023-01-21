Менш як сто годин на взяття Києва, демілітаризація України та "росія тут назавжди". З такими заявами кремль торік у лютому розпочинав повномасштабне вторгнення. 11-ть місяців потому Київ неприступний, частина тимчасово окупованих територій звільнена. А ЗСУ отримують все нову й нову зброю.

Змінюються наративи й усередині росії. Поки тамтешня агітпропаганда переконує глядачів, що все йде за планом, у середмісті москви встановлюють зенітно-ракетні комплекси просто на дахах будівель. Чого і кого боїться російська столиця? Розбиралася Анна Басова.

Вони виношували амбітні плани…

- Бровь поднимем, и Украина поймёт всё!

Рахували дні до перемоги…

- И Киев будет взят так быстро, полтора-три дня…Два дня, а потом падение города.

І називали конкретні дати, коли над українською столицею замайорить російський "аквафреш…"

- Танки уже возле Киева. 3-е, 5-е, максимум, 8-е марта…

За місяць довелося перевзуватися на льоту…

- Ни о каком быстром решении речи не идёт, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей…

А тепер за майже рік - готуються захищати москву. В новорічну ніч - посилили охорону Червоної площі.

- Особо не чувствуется новогоднее настроение, всё закрыто, перекрыто…

А тих, хто все ж спробував на Червоній площі відкупорити шампанське під бій курантів, пакували в автозаки. Більше того, системи протиракетної та протиповітряної оборони чергували над москвою в посиленому режимі.

А таке видовище зафільмували напередодні. До самого середмістя зігнали важку техніку. Вантажними кранами на дах адміністративної висотки піднімають….30-тонний переносний ракетно-зенітний комплекс "Панцир"!

Аналогічну конструкцію помітили й на міністерстві оборони. Звідси до кремля - щонайбільше два кілометри.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Это больше направлено для внутренней публики, это в рамках такой себе эскалации самой ситуации, и это не несёт никаких военных моментов.

У нестримному бажанні зіграти на внутрішню публіку, кажуть оглядачі, кремль геть забув про елементарні правила безпеки.

Руслан Левієв, засновник групи Conflict Intelligence Team:

У этих ракет есть ещё ракетная часть, которая когда отработала, она дальше падает. И этот хвостовик может прилететь и в людей, потому что это густонаселённый город, и кому-нибудь в окно влететь.

Саме на цьому й намагалася зіграти російська пропаганда одразу після теракту в Дніпрі, коли російська ракета зруйнувала житловий будинок.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву, расположилась в жилых кварталах.

А поки з кремля не надіслали нову методичку, всі офіційні структури воліють відмовчуватися. Події не коментують ані в оборонному відомстві, яке прикриває "Панцир", ані в кремлі - тільки мовчки посилюють захист.

Ще один комплекс ППО розмістили поблизу військового аеродрому "Остафьєво" та бізнес-летовища "Газпром-авіа".

А такі вітряки крутяться в Ново-Огарьово. Де від найпершої каденції путіна розташована державна резиденція російського президента.

Мовчазну паніку кремля уже висміяли в Офісі президента України.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України:

Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й ППО у житлових кварталах? Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом"?

А мережа вибухнула численними фотожабами. Користувачі глузують - однієї установки для Міноборони не вистачить - і додали на фото понад десяток комплексів. Ще сім систем ППО "встановили" на особистий будинок глави міністерства - Сергія Шойгу. По комплексу на кожну маківку - так радять захистити Собор Василя Блаженного. А путіну прималювали над головою залізний купол.