лавров вже не вперше демонструє свою прихільність до расизму та необізнаність в єврейському питанні.

Черговий дипломатичний скандал з російським міністром лавровим. Цього разу він порівняв росіян з євреями, а США - з Гітлером. У Європейському єврейському конгресі шоковані і вимагають від лаврова вибачень. Та чи знайдуть у мзс росії слова? Євген Бригар аналізував.

Росіяни - білі та пухнасті. Ні в чому не винні. Ні на кого першими не нападали. Та й взагалі, воюють, бо чомусь більшість світу об'єдналася проти них - на їх знищення. Це месседжі зі звіту міністра закордонних рф сергія лаврова на прес-конференції за підсумкам російської дипломатії у 2022 році.

сергій лавров, міністр закордонних справ рф:

То, что сейчас происходит в Украине, это результат многолетней подготовки Соединенных Штатов и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против российской федерации. Это особо никто и не скрывает.

І абсурд прес-конференції лаврова ще й в тому, що дипломат намагається переконати ЗМІ, що росія - жертва і вона захищається. А США та Європа - це Наполеон та Гітлер, які намагаються знищити російську імперію. А головна їх зброя - українці, вважає міністр лавров.

сергій лавров, міністр закордонних справ рф:

Через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей. Задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел решить окончательно еврейский вопрос.

Остання заява - стала шоком для євреїв. Вибухнув скандал. У Європейському єврейському конгресі заявили, що слова російського дипломата - спотворення Голокосту на найбазовішому рівні. Та закликали лаврова негайно вибачитися та відкликати свої коментарі.

Аріель Музикант, президент Європейського єврейського конгресу:

Ми шоковані та приголомшені цим ганебним порівнянням, яке міністр лавров провів між діями коаліції демократичних країн і переслідуванням і вбивством Гітлером шести мільйонів євреїв під час Голокосту.

За словами Глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, слова лаврова зневажають пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту.

Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС:

Немає жодної паралелі між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою Україні для захисту її території та народу від необгрунтованої агресії. Росія вторглася в сусідню суверенну державу, вона постійно нападає та мирних жителів та вбиває їх. І заявлена ціль цього - знищення країни та українського народу.

лавров вже не вперше демонструє свою прихільність до расизму та необізнаність в єврейському питанні. В травні минулого року він шокував світ своєю антисемістською заявою.

Я, если правильно помню, но боюсь ошибиться, по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.

Така маячня викликала настільки сильний гнів у євреїв та керівництва Ізраїлю, що вибачатись за слова лаврова тоді довелося особисто путіну. Однак, той, як неслухняна дитина, зовсім скоро зробив ще безглуздішу заяву. А точніше, його відомство. Тоді мзс рф написало у твіттері, що керівництво Ізраїлю підтримує "неонацистський режим" в Києві. Та, якщо тоді росіяни змогли вибачитись перед євреями, цього разу міністерство закордонних справ досі не вичавило з себе ані слова.