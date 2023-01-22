На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків [ Редагувати ]
У селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.
Напередодні на Миколаївщині авто підірвалося на міні, внаслідок чого поранено 4 людей, в тому числі немовля. Того ж дня на Херсонщині електрик підірвався на міні.
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