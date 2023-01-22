Далеко від лінії фронту, але вибухи чують чи не щодня: як розміновують Уманський район

У перший день повномасштабного вторгнення російська авіація поцілила в тамтешні артсклади. Сталася детонація і як наслідок забруднені небезпечними предметами зараз 36 тисяч гектарів. Станіслав Кухарчук бачив наслідки і роботи рятувальників. Його репортаж - далі.