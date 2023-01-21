На Херсонщині в селі Архангельське Високопільської громади електрик підірвався на російській міні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Під час роботи на одному із підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу.

На території Херсонщини залишається багато невиявлених російських мін, попередив очільник області. Він закликав мешканців бути вкрай обережними.

Напередодні стало відомо, що двоє людей підірвалися на мінах на території Бериславської громади Херсонщини. А 16 січня у Бериславському районі двоє людей підірвалися на міні та загинули.