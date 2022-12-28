У Харківській області на міні підірвався 7-річний хлопчик, а потім і його батько, який побіг йому на допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що зранку 28 грудня чоловік разом зі своїм маленьким сином пішли на риболовлю.

Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої. Батько та син отримали вибухові травми та були госпіталізовані до лікарні.

Кілька днів тому повідомлялося, що на Харківщині на російській міні підірвалися двоє чоловіків, які шукали корів. На жаль, вони загинули.