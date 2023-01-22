Через російські обстріли поранені 10 українців - Тимошенко [ Редагувати ]
10 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів територій України 21 січня. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За інформацією обласних військових адміністрацій, ситуація з постраждалими у регіонах країни така:
- Донецька область - двоє поранених;
- Запорізька - один поранений;
- Сумська область - один поранений;
- Харківська область - троє поранених (з них - двоє підірвались на міні);
- Херсонська область - троє поранених.
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