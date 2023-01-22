США радять Україні вивести війська з Бахмута та готувати наступ на півдні - AFP

США радять українському керівництву зосередити увагу на контрнаступі на півдні, а не на боях за Бахмут на Донеччині. Бої в Бахмуті заважають готуватись до очікуваного весняного наступу. На його думку, "чим довше триватимуть бої, тим більше ситуація складатиметься на користь росії, яка має великі артилерійські ресурси та чисельну перевагу"