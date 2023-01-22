У суботу, 21 січня, у місті Монтерей-Парк (штат Каліфорнія) під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина, є постраждалі. Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Повідомлення про стрілянину почали надходити після 22:00 за місцевим часом у суботу (08:00 за київським часом неділі).

Як повідомляє портал RMG News, щонайменше 10 людей загинули, ще 9 постраждали внаслідок стрілянини. Офіційно місцева влада ситуацію ще не прокоментувала.

За даними Los Angeles Times, 21 січня десятки тисяч людей зібралися на фестивалі на честь китайського Нового року за місячним календарем.

Раніше "Подробиці" писали про те, що Рік Кролика стане особливо вдалим для семи знаків китайського гороскопу.