Співачка Beyonce виступила на закритому заході на честь відкриття готелю Atlantis The Royal у Дубаї. За даними видання TMZ, за 90-хвилинний виступ артистці заплатили $24 млн. Вона не виходила на сцену з 2018 року.

На шоу могли потрапити лише запрошені гості. У суботу вони повідомили у соцмережах, що організатори заборонили знімати концерт та вимагали сховати свої гаджети у закриті пакети з застібкою-блискавкою. Тим не менш, деяким глядачам вдалося зняти фрагменти виступу та злити їх у мережу.

🚨 BEYONCÉ ALUGOU UM TRIPLEX NA MINHA CABEÇA COM ESSA COREOGRAFIA. pic.twitter.com/HKjOkAcl9M — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) January 22, 2023

Першими на сцену вийшли скрипалі у головних уборах з металізованого матеріалу та об'ємних червоних спідницях. За ними пішли танцюристи та інші музиканти у схожих вбраннях. Вони стояли нерухомо зі схрещеними руками на тлі прикраси в єгипетському стилі. Потім до них піднялася Бейонсе в жовтій сукні, прикрашеній пір'ям.

Коли артистка відкривала шоу піснею "At Last", над залом вибухнув феєрверк. Далі вона виконала композиції "Crazy in Love", "Brown Skin Girl", "Freedom", "Spirit", "Be Alive" та інші. Жодної пісні з номінованого на "Греммі" альбому "Renaissance" 2022 Бейонсе не виконала.

На заході також була сім'я співачки - її мама Тіна Ноулз, батько Метью Ноулз, чоловік Jay-Z та їхні діти Блю Айві, Румі та Сер.

4 жовтня 2018 року завершився спільний тур Beyonce та репера Jay-Z On the Run II. З того моменту співачка призупинила концертну діяльність.