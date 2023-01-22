Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку, зустрівся з Зеленським (фото, відео) [ Редагувати ]
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до України та побував у Бучі та Бородянці на Київщині.
У соцмережах з'явилися відео з чоловіком з характерною зачіскою, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.
Мета візиту британського екс-прем'єра невідома. Наразі він не обіймає офіційних посад і може робити візити в приватному порядку.
У січні The Guardian писала, що Джонсон має намір зустрітися з президентом Зеленським. Цього тижня він зустрічався у Давосі з представниками України, зокрема, з мером Києва Віталієм Кличком.
Пізніше Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. Відео зустрічі опублікував президент України.
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