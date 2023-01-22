Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до України та побував у Бучі та Бородянці на Київщині.

У соцмережах з'явилися відео з чоловіком з характерною зачіскою, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.

Мета візиту британського екс-прем'єра невідома. Наразі він не обіймає офіційних посад і може робити візити в приватному порядку.

У січні The Guardian писала, що Джонсон має намір зустрітися з президентом Зеленським. Цього тижня він зустрічався у Давосі з представниками України, зокрема, з мером Києва Віталієм Кличком.

Пізніше Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. Відео зустрічі опублікував президент України.