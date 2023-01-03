Великий друг та партнер України. Велика Британія. Її допомогу неможливо переоцінити. Британці почали нам допомагати ще до повномасштабного вторгнення, бо вже тоді вірили в Україну і не зважали на брехливі заяви путіна.

Королівство залишається другим донором України, після США. Від початку війни вони виділили для України майже два з половиною мільярди фунтів зі свого бюджету. І на цей рік запланували стільки ж. Про допомогу Великої Британії розповість наша спеціальна кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022рр:

Невдовзі, після четвертої ранку я розмовляв з президентом України Зеленським, коли перші ракети вдарили по його красивій та невинній країні та її сміливих людях. І я запевнив його у непохитній підтримці Сполученого Королівства.

Британія протягнула руку допомоги Україні не просто з перших хвилин повномасштабного вторгнення, а ще до його початку. І стала першою в Європі, що наважилася відправити летальну зброю. Перші ракетні системи Nlaw надійшли за місяць до війни.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022рр:

Ми передбачили ситуацію правильно і зробили це на ранньому етапі. Зокрема, допомогли з Nlaw, протитанковою зброєю на початку війни.

Але ще більше Лондон допомагав за лаштунками. І першим розпочав консультації з іншими країнами - хто і яку зброю може надати Києву першочергово.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Вони збирали по 40 міністрів оборони. Зараз ми, слава богу, усвідомлюємо, зараз ми знаємо, що нам потрібні такий-то калібр, стільки снарядів, тому що хтось інший дав гармати, такого не було в самому початку, Британія взяла на себе перший тягар - координацію всіх країн світу, щоб зрозуміти - де що є і що Україні можна поставити.

І це було дуже непросто, тепер зізнається Борис Джонсон. Бо кожна країна мала свої прогнози та очікування щодо росії.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022рр:

Не майте сумнівів, що французи до кінця заперечували можливість війни, німці з багатьох економічних причин не хотіли, я скажу жахливу річ, що на певному етапі їхнє бачення було таким, що якщо це станеться, то це буде катастрофою, але краще буде покінчити з цим швидко й Україні здатися. Я не міг це підтримати.

Київ отримав абсолютну підтримку і британського парламенту, і уряду. Але місцеві оглядачі погоджуються: без натиску тодішнього прем'єра - все було б інакше. Джонсон став першим іноземним лідером, який ризикнув відвідати Україну в розпал війни. І приїжджав до Києва тричі за пів року.

Марк Остін, журналіст телеканалу Sky news:

Це очевидно, що українське питання - для вас особисте. Очевидно, що воно має велике значення для вас. Мені цікаво чому так?

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022рр:

Я став міністром закордонних справ у 2016-му, і одна із моїх перших поїздок стала до України. І я пам'ятаю, як говорив з українцями, які воювали на Донбасі, і я поїхав подивитися на ту стіну зі світлинами тисяч солдатів, які віддали свої життя за свободу та незалежність своєї країни. І мені дуже це відгукнулося. Деякі люди в розвідці казали, що це буде дуже однобічно, росіяни просто увірвуться, кількісно вони переважають. Але я знав, що українці будуть боротися.

Уже в перший день війни Британія ввела найжорсткіші в історії санкції проти росії. Під обмеження потрапили банківська система, державні компанії та наближені до Кремля олігархи.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії 2021-2022рр:

Наші санкції мають руйнівний вплив на тих, хто живить і фінансує військову машину путіна. Цього тижня ми оголошуємо, що заморозили понад 350 мільярдів доларів із військової скарбниці путіна, що становить понад 60% від резервів московського режиму в іноземній валюті. Наші скоординовані санкції повертають російську економіку до радянської епохи, але ми можемо і повинні зробити більше.

І Лондон - не зупинявся. Безперервним потоком пішла гуманітарна допомога українцям. А слідом за протиракетними комплексами - вирушили реактивні системи залпового вогню, броньовані машини, дрони, системи ППО та навіть гелікоптери.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Досвід і поради Британії зараз допомагають Україні краще координувати та синхронізувати свою протиповітряну оборону. Наші поради допомагають цілити у російські чи іранські безпілотники-камікадзе.

А від літа на британських військових базах навчання пройшли вже 10 тисяч українців. А наступного року - підготують удвічі більше.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Ми сповнені рішучості дати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми знаємо, що російські військові цього не роблять. Їхні мобілізовані отримують - 48 годин, каску, іржаву рушницю, і їх відправляють на передову.

З подачі Лондона, до тренувань українців приєдналися вже понад десятка країн. І британський уряд не перестає закликати світ - слідувати його прикладові і посилювати допомогу Києву.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії 2021-2022рр:

Ми мусимо бути готовими до тривалої боротьби. Ми мусимо подвоїти нашу підтримку України. Важке озброєння, танки, літаки - мусимо глибоко копатися в наших запасах, нарощувати виробництво.

Українське питання стало тим винятком, коли навіть королівська родина порушила традицію - не втручатися в політику.

Чарльз, принц Вельський:

Ми з дружиною глибоко зворушені надзвичайною хоробрістю, щедрістю та силою духу української громади перед лицем такої жахливої агресії.

До української громади Чарльз прийшов знову - вже королем. Відкрив центр для переселенців.

А ще в перші дні війни українському клубі приймали принца Вільяма та герцогиню Кейт.

Ми думаємо про вас постійно і ми переживаємо.

А на різдвяні свята вперше в історії хор української суботньої школи Лондона запросили на традиційний концерт колядок у Вестмінстерському Абатстві.

Серед цих дітей - ті, хто тікав із рідних домівок під свист ракет. Від початку війни українська громада у Британії виросла на понад сотню тисяч новоприбулих. Уряд спростив процедуру отримання віз і закликав усіх небайдужих громадян прийняти в себе вдома втікачів. Одним із так званих "спонсорів" - став і британський актор Бенедикт Камбербетч.

Бенедикт Камбербетч, британський актор:

Ми більше не можемо стояти осторонь. Зараз більше не час для скупості, лінощів, бездіяльності чи бездарності. Нам потрібно діяти. І є речі, які ви можете зробити. Потрібно робити все, щоб допомогти зупинити цей напад.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Цей рік був непростим і для самого Сполученого Королівства. Країна опинилася у глибокій політичній кризі. На зміну Борисові Джонсонові прийшла його міністерка Ліз Трасс. Не протримавшися й двох місяців, вона поступилася колишньому міністрові фінансів Ріші Сунакові. Але попри турбулентність внутрішньої політики, підтримка України - не похитнулася.

Перший міжнародний дзвінок чинного прем'єра прийняв президент Зеленський. Перший закордонний візит Сунака - був саме до Києва.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Для мене велика честь бути сьогодні з вами у вашій країні. Мужність українського народу є джерелом натхнення для світу. Ми будемо розповідати нашим онукам вашу історію, про те, як горді та суверенні люди вистояли перед жахливим натиском, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли.

І хай би скільки не змінювалися прем'єри та міністри, Британія залишається однією із небагатьох країн - яка не підштовхує Україну до перемовин із рф.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Будь-які перемовини мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для російського переозброєння та подальшого вербування солдатів, чи то з групи Вагнера, чи з в'язниць у росії.

І в цьому році з настанням нового року Британія обіцяє залишатися вірним другом Україні. Допомагати - до переможного кінця і після - вже з відбудовою.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Минулого року ми надали допомоги на 2,3 мільярда, а з 2023 фінансового року ми вкладемо ще 2,3 мільярда. Частина цього - невійськова допомога. Дещо - гуманітарна підтримка, наприклад генератори. Частина, очевидно, є військовою технікою. Частина - йде на навчання українських вояків у Великій Британії.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми також працюємо над мобілізацією приватних фінансів, щоб допомогти вам відбудувати вашу країну, і я з нетерпінням чекаю на проведення конференції з реконструкції в Лондоні наступного літа. Будемо сподіватися, що до того часу ми закінчимо цю варварську війну та забезпечимо справедливий мир.

Під кінець 2022-го стало більше відомо про благодійні зусилля британських зірок. Тенісист Енді Маррей усі зароблені за рік призові - віддав українським дітям. Ще півмільйона фунтів для українців зібрала британська рок-група "Пінк Флойд".

...чогось наша славна Україна зажурилася.

Разом із солістом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком музиканти записали кавер-версію пісні "Ой у лузі червона калина". Зібрані гроші розділять між українськими благодійними організаціями.