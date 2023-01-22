Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках: Генштаб назвав гарячі точки [ Редагувати ]
Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. Тим часом українські захисники б'ють по ворожих складах боєприпасів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару - по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.
Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - оброняються.
Тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовими. Кількість ліквідованих загарбників уточнюється.
Окрім того, авіація Сил оборони протягом 22 січня завдала три удари по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження росіян та два склади боєприпасів.
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