Західні танки не зможуть повністю вирішити питання російської агресії, але нададуть українським захисникам додаткову мотивацію.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ - вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ із тобою", - сказав Зеленський.

Крім цього він подякував за всю допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру, але наголосив, що хотів би отримати чітку відповідь щодо постачання танків Leopard-2.

"Я ціную все, що зробили Штайнмайєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи - маю Leopard, щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати - ні", - заявив президент.