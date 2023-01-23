У Кривому Розі волонтери створюють народний безпілотник. Ще торік у травні колектив однодумців поставив мету - створити з нуля дрон, який посилить можливості Збройних сил України й при цьому коштуватиме максимально дешево.

Крок за кроком, в тісній комунікації з військовими, створили концепт-проєкт, який вже за кілька тижнів випробують в умовах, наближених до реальних. Докладніше - Артур Терещенко.

До майстерні Юрій приходить майже щодня. Хлопець відповідає за роботу лазерного пристрою - за заздалегідь заданими параметрами, з холоднокатаної сталі вирізає високоточні деталі. З них зберуть безпілотний літак із робочою назвою "Кобра".

Юрій, волонтер:

Сюди прийшов для того, щоб бути дотичним до чогось масштабного в плані роботи для країни. Досвід мав, до цього трошки працював на лазерах, от ну взагалі з верстатами ЧПУ.

Вміння, знання та досвід команди однодумців, каже винахідник Віталій Бризгалов, спрямовані на швидке створення великої партії безпілотників.

Ми на день можемо робити десяток літаків…

За попередніми підрахунками, вартість одного дрона не перевищуватиме двох тисяч доларів. Ціна мінімальна - завдяки використанню сталі з антикорозійним покриттям, каже винахідник і додає: при масовому виробництві безпілотників застосовують дорожчі композитні матеріали.

Віталій Бризгалов, винахідник:

Дрони - це зараз наступний етап розвитку взагалі військових наших дій, захисту нашої країни. І сама головна ідея - це да, зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям, тобто замінити їх роботами, дронами.

Створений з нуля безпілотник, що важить 12 кілограмів, здатен нести до сорока кілограмів. Двигун дрона - 12 кінських сил, обсяг бака - 10 літрів, розмах крил - 2.6 метра, довжина - три метри. За задумом, "Кобра" стане очима для наших артилеристів і дошкулятиме російським окупантам.

Віталій Бризгалов, винахідник:

За рахунок надпотужного великого двигуна може дуже швидко доставляти "подарунки" в потрібне місце. Скажімо, 150 кілометрів на годину, три години польотного часу, нам дозволяють охопити дуже велику територію.

Перші тестування концепт-моделі "Кобри" відбудуться за присутності військових, які ще на етапі креслень та створення окремих частин і деталей висловлювали свої зауваження.