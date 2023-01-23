Українська влада могла б прояснити через посередників, як вони уявляють можливі переговори з росією. Про це заявив глава МЗС рф сергій лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з головою МЗС ПАР Наледі Пандор.

Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент, не отказываемся от переговоров.

Раніше у російському МЗС говорили, що виступають проти посередників у переговорах з Україною. Зараз як посередник свої послуги активно пропонує Туреччина.

Переговори між двома країнами було припинено у травні 2022 року. 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з президентом росії, доки ним є володимир путін.