росія не проти посередництва у переговорах з Україною - лавров [ Редагувати ]
Українська влада могла б прояснити через посередників, як вони уявляють можливі переговори з росією. Про це заявив глава МЗС рф сергій лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з головою МЗС ПАР Наледі Пандор.
Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент, не отказываемся от переговоров.
Раніше у російському МЗС говорили, що виступають проти посередників у переговорах з Україною. Зараз як посередник свої послуги активно пропонує Туреччина.
Переговори між двома країнами було припинено у травні 2022 року. 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з президентом росії, доки ним є володимир путін.
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