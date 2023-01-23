Під ворожий вогонь потрапила Степненська громада у Запорізькій області [ Редагувати ]
Понад сто обстрілів за добу по Запоріжжю. Більшість по цивільних об'єктах. Під ворожий вогонь потрапила й Степненська громада. У селі пошкоджено з десяток житлових будинків та комунікації.
Інна Гогой бачила наслідки і як їх ліквідовують.
Посеред дороги вирва, а у будинках без вікон та дверей гуляє вітер - усе це наслідки російського удару по Степненській громаді.
А вот то, что от моей кухни осталось, то есть стена просто заваливается.
Мати двох дітей Олена показує, який тепер вигляд має її будинок. Після обстрілу у хаті жодного вцілілого вікна, зірвало покрівлю, погнуло двері та посікло стіни. Найбільше пошкоджені кухня та дитяча. Жінка розповідає, у цій кімнаті під час удару якраз спав її восьмирічний син. Дитина просто дивом лишилося живою.
Олена, жителька Степненської громади:
Вот это окно просто вот так вот на него упало и грубо говоря на нем и разбилось он весь был просто в осколках. Мы его просто вот так начали разгребать я окно убрала, как бы он у меня вообще не понял что случилось.
Олена каже, цей будинок - усе, що в неї є. Тому треба якомога швидше братися за ремонт побитої хати. Втім, де брати гроші жінка і гадки не має. Зізнається, нелегко і морально оговтатися від пережитого.
Олена, жителька Степненської громади:
Я просыпаюсь, дети орут скрежет что-то летит, что-то это, я не могу это объяснить, это непередаваемое, это все секунда, но это все секунда ужаса. Мы ж никому ничего плохого не делаем, мы просто живем. Мы хотим жить и пускай у каждого будет на совести тот, кто нажимает на эти кнопочки так скажем, пусть просто это все возвращается в двойном размере.
По селу росіяни вдарили вночі. Люди розповідають, прокинулися у темряві з жахом, бо усе летіло просто на них.
Любов, жителька Степненської громади:
Злякалась, дуже злякалась, думала, що валитсья криша, оказалось, що повилітало все ну криша злетіла ну не на голову.
Вибуховою хвилею у селі пошкоджено з десяток будинків. На місце обстрілу приїхали представники сільради та волонтери. Привезли будматеріали, щоб люди могли хоча б залатати побиті шибки та покрівлі.
Віра, жителька Степненської громади:
Щас закриєм пока ДСП вікна, а кришу надо закривать, бо зима ж, а тоді вже буде видно.
Карина, волонтерка:
Мы сейчас помогаем материалами, но руки есть, желающих очень много, чтобы помочь, поэтому привлекать дополнительную силу нет смысла. Если нужна будет помощь, то конечно ребята из организации приедут и помогут.
Пошкоджену дорогу в селі комунальники вже відновили. Наслідки обстрілу місцеві жителі розбирали весь день. Загалом майже за рік повномасштабної війни на Запоріжжі окупанти зруйнували понад три тисячі житлових будинків.
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