Виявити та знищити ворожу ДРГ. За такою легендою відпрацьовували навчання бійці тероборони Волині. Вони вже одинадцять місяців бережуть кордон з Білоруссю. І досі межа у регіоні - недоторканна. Чи залишиться такою? І чи готові тероборонці дати відсіч ворогу? Дивіться далі.

Бійці тероборони Волині висуваються на позиції. Там, де вони стережуть кордон з Білоруссю - зайшов противник. Ворожу диверсійно-розвідувальну групу виявила наша аеророзвідка. Це сценарій навчать місцевої тероборони.

З неба побачили, що до нас пробралося з десяток диверсантів. На них влаштували полювання. Кожен отримує своє завдання.

Він коли буде виходити - ти маєш його прикривати, його відхід повністю. Він не може так, що ти перший відстрілявся і йшов у нього ззаду.

Бійці діляться на кілька груп. Кожна атакує ворога зі своїх позицій.

Готовий до бою! Як прийняв? Прийом…

Противник намагався відбитися. Як наслідок, в кількох наших хлопців таки поцілили. З поля бою поранених евакуйовують побратими.

Переложуєм його на ноші на рахунок три. Раз, два, три. Піднімайся.

І поки одні рятують - інші тримають периметр в безпеці.

Вогонь!

Позивний "Дідзьо", командир відділення:

Здійснили вогневе ураження. Після чого в нас виявилось три поранених, яких ми благополучно донесли до точки збору. Відповідно надали вже в більш нормальних, тихих умовах в "жовтій" зоні, так би мовити, допомогу.

Ворог - знищений. Поранені - врятовані.

Всім дякуємо за заняття. Групи викладалися на повну. В основному групи відпрацювали чудово, нормально, класно.

Спрацювати на повну зможуть і тоді, переконують бійці, якщо легенда навчань раптом стане реальністю. Бо чим ближче до нас підбирається ворог, тим інтенсивніше тренуються наші захисники.

Відточують навички ведення бою та надання допомоги пораненим, не зважаючи на погоду. Відпрацьовують усі можливі сценарії, щоб зустріти противника.

Позивний "Фантом", командир взводу:

Може бути в місті, може бути й в польових умовах, може бути й в лісі. Один з етапів відпрацьовували сьогодні, як бачите, болото. То все не без пораненого, ну але можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 осіб, всі спрацювали злагоджено, є на кого понадіятись.

90 відсотків бійців сотої бригади, що тримають кордон з Білоруссю - місцеві добровольці. Ще до 24-го лютого вони мали інше життя, а тепер готові захищати кожен клаптик Волині, аби ворог у їхній край не пройшов.

Сергій, стрілець:

Ми мотивовані, ми знаємо за що ми воюємо. Москалі може там ідуть за гроші, а ми в себе вдома. Ми захищаємо, ми не воюємо під псковом, під москвою.

Бійці тероборони Волині пильнують кордон і стежать за усім, що відбувається з того боку. Він тут непорушний. То хлопці - напоготові.