Роботи для піротехніків в Україні вистачить іще на довгі роки. Лише на Київщині фахівці знищили понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів!

Але досі чимало лісів, полів і навіть районів у містах і селах досі залишаються небезпечними. Моя колега Ніна Коломієць бачила, як працюють піротехніки.

Броня поверх робочого одягу. Лопата, маячки та головний інструмент - металошукач.

Всьо, перевіряєм.

Піротехніки "Київської служби порятунку" відгороджують сигнальною стрічкою невелику ділянку газону. Задача - перевірити тут кожен сантиметр.

Чуєте, раз-два - отут два маленьких якихось об'єкта - це можуть бути й гвозді, і кришечки. Може даже гвоздь давать таке поле, як підривач від снаряда. У підшивачі теж є вибухова речовина. Його теж нада викапувать і знищувать.

Кілька хвилин роботи - і перша знахідка.

От воно, осколочок невеличкий.

Таким небезпечним мотлохом тут, у Пущі Водиці, мальовничій околиці Києва, навесні були всіяні парки, пляжі, санаторії, де любили відпочивати кияни. Ворожі снаряди - долітали сюди під час запеклих боїв у сусідніх Ірпені та Бучі.

Сергій Башкатов, командир відділення взводу піротехнічних робіт КАРС "Київська служба порятунку":

Гради зустрічалися, судя по прильотам, і 122, і мінометні були, вибухонебезпечні предмети були на поверхні.

Сергій Башкатов серед перших потрапив сюди після деокупації Київщини. Згадує: те, що він та його колеги-піротехніки побачили на місці колись охайних дачних масивів - вразило.

Тут от теж були обстріли великі, бачите. Дома займалися. Це вибух, здетонував снаряд. Був дуже великий вибух, почалося займання споруд. Ми вже коли прибули - то снаряд вибухнув, вже нічого не залишилось, тіки споруди вигорівші.

Головне завдання піротехніків було - очистити територію Пущі Водиці від металобрухту, що залишили по собі росіяни. Прибрати все - від маленьких уламків, що посікли будівлі й дерева, до залишків мін і ракет.

Сергій Башкатов, командир відділення взводу піротехнічних робіт КАРС "Київська служба порятунку":

Залишилася більша частина цьой Точки У. Вона вигоріла, а сам корпус більша частина залишилась. Перевіряли, все збирали. У нас принцип такий - ми берем територію, перевіряєм її, кваліфікуєм, що це за вибухонебезпечний предмет, даєм йому оцінку, категорію небезпеки і сумісно з ДСНС працюєм - викликаєм їх, даємо координати, а вони вже потім вилучають і вивозять на знищення.

Довелося попрацювати піротехнікам і на коліях найстарішого трамвайного маршруту у Києві, що проходить просто через ліс.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Під час окупації Київщини трамвайна колія у Пущі Водиці була буквально прошита уламками російських боєприпасів. Ворожі снаряди поцілили і в електропідстанцію, яка забезпечувала рух трамваїв. Вона згоріла повністю.

Сергій Башкатов, командир відділення взводу піротехнічних робіт КАРС "Київська служба порятунку":

На колії було дуже багато прильотів. І вони були дуже сильно пошкоджені. Десь, наверно, в 7 місцях, і ще пошкоджені добре. Все, що прилетіло сюди, воно здетонувало, пошкодило колії. Воно ж як детонує - на сотні цих уламків розлітається. Приходилось збирать.

Навесні піротехніки працювали у Пущі Водиці щодня - впродовж кількох тижнів. Утім і досі знаходять тут небезпечні предмети. А відтак закликають втриматися від прогулянок у лісах, біля яких тривали бої. Якщо ж раптом знайшли підозрілий предмет - у жодному разі не торкайтеся його, й одразу телефонуйте за номером "101".