Сили ЗСУ захопили російський бронетранспортер БТР-82А. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Він уже перефарбований в український піксель і стоїть на озброєнні ЗСУ.

Трофейний БТР-82А з модулем БППУ, оснащений 30-мм гарматою 2А72 вже в українському пікселі та під українським прапором їде знищувати окупантів.

Зазначимо, що ці БТРи з'явилися у російській армії відносно нещодавно. Їх прийняли на озброєння у 2013 році.

Машина оснащена двигуном потужністю 300 к. с., а також скорострільною 30-мм гарматою 2А72, спареної з 7,62-мм кулеметом ПКТМ. Крім того, техніка обладнана протиосколковим захистом у вигляді спеціальних накладок на внутрішній поверхні корпусу.