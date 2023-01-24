На вихідних, 22 і 23 січня, росіяни намагались провести наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. Крім цього, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в районі Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

російські війська продовжували обмежені наземні атаки з метою повернення втрачених позицій на північний захід від Сватового. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Стельмахівку (15 км на захід від Сватового) і Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового) 22 січня та 23. На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 22 січня, видно, як російські війська штурмують українські позиції поблизу Новоселівського в стилі "живої хвилі". російські військові блогери стверджували, що тривають важкі бої в Новоселівському, де українські сили намагаються просунутися на схід у напрямку Куземівки (15 км на північний захід від Сватового).

російські війська продовжували обмежені наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій навколо Кремінної 22 і 23 січня. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки в напрямку Терну (15 км на захід від Кремінної) і в напрямку лісового масиву Серебрянка (10 км на південний захід від Кремінної). Колишній посол так званої "ЛНР" у росії Родіон Мірошник заявив, що російські війська поблизу Кремінної утримують позиції в межах 50-200 метрів від українських сил.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська утримують позиції на південний захід від Площанки (15 км на північний захід від Кремінної) поблизу балки Журавка. російські "воєнкори" стверджували, що російські сили були активні вздовж лінії Площанка-Макіївка на північний захід від Кремінної протягом усього дня 22 січня, і стверджували, що підрозділи російських ВДВ захопили три українські опорні пункти в невизначених районах поблизу Кремінної. На геолокаційних кадрах бойових дій від 20 січня видно, як українські війська відвойовують позиції біля Білогорівки приблизно за 10 км на південь від Кремінної.

22 і 23 січня українські війська завдали ударів з HIMARS по районах концентрації росіян у Луганській області. Народне ополчення так званої "ЛНР" заявило, що українські війська завдали удару по Кадіївці (50 км на захід від міста Луганськ на перетині трас Т0504 і Т1317) 22 січня. Речник Одеської обласної військової адміністрації України Сергій Братчук зазначив, що один удар було завдано по машиноремонтному заводу, який чеченські сили використовували як госпіталь. Джерела в так званій "ЛНР" додатково стверджували, що 23 січня українські війська завдали удару з HIMARS по електропідстанції між Золотим і Первомайським (приблизно 50 км на північний захід від міста Луганськ).

Бої на Донбасі

22 і 23 січня російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського (30 км на північний схід), Білогорівки (20 км на північний схід), Красної Гори (5 км на північ), Виїмки (23 км на північний схід), Роздолівки (15 км на північний схід), Парасковіївки (8 км на північний схід) і на захід від Бахмута біля Ступочки (10 км на захід від Бахмута). російські військові блогери стверджували, що сили групи "Вагнера" діють на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, щоб просунутися до Іванівська та перерізати українську лінію зв’язку Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут (GLOC). У Держприкордонслужбі України повторили, що українські сили контролюють більшу частину самого Бахмута та проводять успішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій у цьому районі. російський "воєнкор" стверджував, що сили групи "Вагнера" просуваються в міських районах на східній і південній околицях Бахмута. Опубліковані 22 січня геолокаційні кадри бойових дій підтверджують, що російські війська зайняли північну частину Опитного на південній околиці Бахмута.

російські війська продовжували наземні атаки на західну околицю Донецька 22 і 23 січня. Український Генштаб повідомив про російські наступи на Новобахмутівку (20 км на північ від Донецька), Первомайське та Водяне (обидві північно-західні околиці Донецька), а також Мар’їнку (на південно-західній околиці м. Донецьк). Геолокаційні кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Водяного. російський військовий блогер опублікував кадри, на яких 23 січня російські солдати 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ведуть штурмові дії на мар’їнському напрямку. російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що російські війська борються за контроль над західною частиною Мар’їнки.

російські війська не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької та східній Запорізькій областях 22 та 23 січня. Український Генштаб повідомив, що російські війська ведуть оборонні операції в цьому районі. Протягом 22 і 23 січня російські війська продовжували регулярний вогонь уздовж лінії зіткнення на південний захід від Донецька та на сході Запорізької області.

"Південна вісь"

Ймовірно, російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області. російські війська не отримали жодних підтверджених територіальних здобутків, незважаючи на постійні заяви одного російського окупаційного чиновника. Генштаб України 23 січня підтвердив, що російські війська вели наступальні дії на запорізькому напрямку 20 і 21 січня поблизу Малих Щербаків, але не уточнив, чи здійснили російські війська територіальні завоювання. Неясно, чи триває ця операція на момент публікації.

22 січня Міністерство оборони (МО) росії заявило, що під час наступальних операцій у Запорізькій області невідомі підрозділи СВО захопили більш вигідні позиції, але не надало жодних подробиць. Запорізький обласний окупаційний депутат Володимир Рогов, який 20 січня ініціював безпідставні заяви про захоплення російськими військами кількох населених пунктів у Запорізькій області, заявив, що російські війська захопили Кам’янське (приблизно 30 км на південь від міста Запоріжжя на березі річки Дніпро). Раніше Рогов стверджував, що 20 січня російські війська захопили Малі Щербаки, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Білогір'я.

російські джерела суперечать заявам Рогова, вказуючи на те, що російські війська, ймовірно, не досягли територіальних здобутків на запорізькій лінії фронту станом на 23 січня. Станом на момент цієї публікації немає жодних відкритих джерел, які підтверджують заяви Рогова. Доступні геолокаційні візуальні докази з 21 по 22 січня показують, що російські елементи розміром із загін воюють у полях приблизно за 2-3 км на південь від Новоданилівки та Малих Щербаків.

Відомий російський "воєнкор" повідомив, що станом на 23 січня українські сили перегрупували та утримували лінію Малі Щербаки-Щербаки-Новоандріївка-Новоданилівка. Інші російські військові блогери повідомили, що російські війська перейшли до обстрілів цілей уздовж запорізької лінії фронту - включно з населеними пунктами, які, як стверджував Рогов, захоплені російськими військами - 23 січня після спроби російського наступу 22 січня, що свідчить про те, що російський наступ був невдалим. Українська Запорізька військова адміністрація повідомила, що російські сили обстріляли кілька сіл, які, як стверджував Рогов, були захоплені російськими військами. Український Генштаб повідомив, що російські війська на Запорізькому напрямку вели оборону. Високопоставлений український військовий речник заявив, що російські сили на півдні України не проводять широкомасштабних наступальних операцій і не досягли жодних стійких тактичних успіхів 22 січня.

Можливо, Рогов проштовхує наратив про тактичні успіхи росії в Запорізькій області, щоб створити позитивний наратив, щоб відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті. Твердження Рогова знайшли хороший резонанс у російськомовному інформаційному просторі та отримали широке поширення в основних російських державних виданнях, таких як ТАСС, і серед російських "воєнкорів" у Telegram. Багато російських військових блогерів перебільшували важливість Соледару та стверджували, що тактичний наступ російських військ у Соледарі передвіщає оточення російськими військами Бахмуту.

російські війська не досягли значних успіхів поблизу Бахмута, незважаючи на просування в Соледарі в середині січня, і неминуче оточення або захоплення Бахмута росією залишається малоймовірним. Розбіжності між великими очікуваннями, покладеними російськими інформаційними операціями щодо Бахмута, та нездатністю російських військ швидко їх досягти є поточною вразливістю російського інформаційного простору, яку Рогов, можливо, намагається прикрити.

російські та українські розвідники, ймовірно, ведуть перестрілку на островах дельти річки Дніпро на південь від Херсона. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українські сили знищили захоплений командуванням цивільний катер із російською диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалася перекинутись до Потьомкінських островів 23 січня. російський військовий блогер заявив, що 21 січня російські війська розбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися захопити Білогрудове та Великий Потьомкін.